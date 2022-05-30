Новые Duster и Bigster готовы на 99%

Марке Dacia катастрофически не везёт с шеф-дизайнерами. Алехандро Месонеро-Романос, пришедший в Renault Group, покинул пост, так и не приступив к работе.

Фото: Dacia Dacia

Его заменили на Майлза Нюрнбергера, который работал в Lincoln, Citroen и Aston Martin, именно он должен был отвечать за разработку дизайна новых моделей, в том числе корректировать внешность новой Lada Niva. Как известно, не сложилось, по двумя причинами: Renault больше не дружит с Россией, во-вторых, Нюрнбергер больше не работает в Dacia.

Об этом сообщает британское издание Autocar. Информацию подтверждает генеральный директор Dacia Дени Ле Вот:

"Майлз был отличным парнем, и я безумно расстроен тем, что он нас покинул. На это были личные причины, и мы их уважаем".

Ле Вот огорчён по поводу такой текучки кадров, но говорит, что сейчас - лучшее время для смены дизайнера.

"Работа над дизайном новых Duster и Bigster завершена на 99%, изменения в образах нашего бренда внесены, и у нас есть несколько интересных идей, которые уже разработаны или находятся в стадии разработки", - сказал Дени Ле Вот.