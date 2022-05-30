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44 минуты назад

Новости автомира: рабочим на «Автоторе» предложили собирать яблоки вместо автомобилей

Газета.Ru

Руководство калининградского автозавода «Автотор» предлагает своим работникам временно заняться сбором урожая яблок и ягод. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Вместо машин рабочим «Автотора» предложили собирать яблоки
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Автозавод 23 мая не вышел из корпоративного отпуска и до сих пор простаивает из-за отсутствия необходимых для выпуска машин комплектующих. Пока конвейер остановлен, сотрудникам предложили собирать урожай яблок, клубники и голубики. Мероприятия организуют в совхозе, в 100 километрах от Калининграда, куда работникам придется добираться самостоятельно. За один день можно будет заработать от 1350 до 2500 руб. Собирать клубнику и голубику необходимо с 4 часов утра до 12 часов дня.

Кроме того, сотрудникам «Автотора» предлагается временно стать разнорабочими на строительстве комплекса «Автотор-парк» на Челюскинской улице. Оплата труда будет определена после собеседования.

Ранее сотрудникам «Автотора» выделили участки под огороды. Размер одного участка составляет 10 соток. Для работников завода выделены два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании, в районе поселков Холмогоровка и Люблино.

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