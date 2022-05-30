Вместо машин рабочим «Автотора» предложили собирать яблоки

Автозавод 23 мая не вышел из корпоративного отпуска и до сих пор простаивает из-за отсутствия необходимых для выпуска машин комплектующих. Пока конвейер остановлен, сотрудникам предложили собирать урожай яблок, клубники и голубики. Мероприятия организуют в совхозе, в 100 километрах от Калининграда, куда работникам придется добираться самостоятельно. За один день можно будет заработать от 1350 до 2500 руб. Собирать клубнику и голубику необходимо с 4 часов утра до 12 часов дня.