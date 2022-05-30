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3 часа назад

Новости автомира: первая партия новых Lada Vesta NG отправлена российским дилерам

Южный автомобиль

Первая партия новых автомобилей Lada Vesta NG отправлена российским дилерам. Паблик Avtograd News опубликовал фотографию автовоза, на котором находятся шесть новых автомобилей — три универсала и три седана.

Первая партия новых Lada Vesta NG отправлена дилерам
Фото: Avtograd NewsAvtograd News

По данным паблика, автомобили оснащены камерами заднего вида, парктрониками, стандартной мультимедийной системой, литыми колесными дисками, противотуманными фарами, а также двигателем 1,6 литра и механической коробкой передач. Скорее всего машины отправлены дилерам для ознакомления. Информации о старте продаж и ценах пока нет.

Avtograd News
Автоновости,Lada Vesta,Lada,
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