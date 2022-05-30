Первая партия новых Lada Vesta NG отправлена дилерам

Первая партия новых автомобилей Lada Vesta NG отправлена российским дилерам. Паблик Avtograd News опубликовал фотографию автовоза, на котором находятся шесть новых автомобилей — три универсала и три седана.

По данным паблика, автомобили оснащены камерами заднего вида, парктрониками, стандартной мультимедийной системой, литыми колесными дисками, противотуманными фарами, а также двигателем 1,6 литра и механической коробкой передач. Скорее всего машины отправлены дилерам для ознакомления. Информации о старте продаж и ценах пока нет.