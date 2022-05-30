Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+31° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: в России разрешат не возить с собой права и ОСАГО

Motor.ruиещё 8

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о планах запустить сервис, который позволит предъявлять водительское удостоверение и полис ОСАГО с помощью QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Ранее в цифровой формат ведомство предлагало перевести копии свидетельства о регистрации транспортных средств. Такую возможность получили автовладельцы по всей России.

В России разрешат не возить с собой права и ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2021 году Минцифры совместно с МВД запустили пилотный проект, в рамках которого автомобилисты по всей стране смогли перевести в QR-код свидетельство о регистрации транспортного средства. Предъявить документ сотруднику ГИБДД стало возможно с помощью мобильного приложения «Госуслуги Авто».

Ведомство планирует расширить список виртуальных документов, чтобы не возить с собой бумажные аналоги. В будущем предъявить с помощью QR-кода можно будет водительские права и полис ОСАГО. В настоящий момент специалисты работают над правовыми актами, а также проектируют будущий сервис.

В декабре прошлого года в России уже анонсировали технологию, позволяющую перевести водительское удостоверение в цифровой формат. При этом проект «электронных прав» существует уже несколько лет.

Минкомсвязь РФ,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители