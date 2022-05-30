В России разрешат не возить с собой права и ОСАГО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о планах запустить сервис, который позволит предъявлять водительское удостоверение и полис ОСАГО с помощью QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Ранее в цифровой формат ведомство предлагало перевести копии свидетельства о регистрации транспортных средств. Такую возможность получили автовладельцы по всей России.

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В 2021 году Минцифры совместно с МВД запустили пилотный проект, в рамках которого автомобилисты по всей стране смогли перевести в QR-код свидетельство о регистрации транспортного средства. Предъявить документ сотруднику ГИБДД стало возможно с помощью мобильного приложения «Госуслуги Авто».

Ведомство планирует расширить список виртуальных документов, чтобы не возить с собой бумажные аналоги. В будущем предъявить с помощью QR-кода можно будет водительские права и полис ОСАГО. В настоящий момент специалисты работают над правовыми актами, а также проектируют будущий сервис.