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1 час назад

Новости автомира: водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом

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Такая возможность появится у пользователей мобильного приложения «Госуслуги Авто». Над запуском сервиса Минцифры работает совместно с МВД России.

Права и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом
Фото: iStockiStock

«В настоящее время ведётся совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — говорится в сообщении ведомства.

«Приложение «Госуслуги Авто» в пилотном режиме было запущено в сентябре прошлого года. Автовладельцы по всей России получили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
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