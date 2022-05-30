Права и полис ОСАГО можно будет предъявить QR-кодом

Такая возможность появится у пользователей мобильного приложения «Госуслуги Авто». Над запуском сервиса Минцифры работает совместно с МВД России .

«В настоящее время ведётся совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — говорится в сообщении ведомства.

«Приложение «Госуслуги Авто» в пилотном режиме было запущено в сентябре прошлого года. Автовладельцы по всей России получили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении.