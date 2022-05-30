Число дорожных камер в России может сократиться

В России разработали новый ГОСТ с требованиями к дорожным камерам. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, действующий стандарт был принят в 2016 году и носит рекомендательный характер, а с принятием нового ГОСТа требования к устройствам станут обязательными. Это может вылиться в сокращение камер на дорогах, так как часть из них не соответствует указанным условиям.

Фото: © Агентство «Москва» © Агентство «Москва»

В новом ГОСТе прописано 21 нарушение, которые должны фиксировать автоматические дорожные камеры, и требуемые для вынесения постановления материалы. Например, при нарушении скоростного режима требуются две фотографии, как и сейчас, но впервые говорится о том, что они должны иметь высокое разрешение. Это позволит распознать категорию транспортного средства, а также знаки и разметку.

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При выезде на «выделенку» или под «кирпич» на снимке вместе с автомобилем должен быть виден и запрещающий знак, при этом камера может сделать и два снимка.

При нарушениях на перекрестках выдается как минимум четыре фотографии, чтобы проследить, что машина выехала на «красный». Если же водитель не пропустил пешехода, требуется два снимка — один с человеком на «зебре» и приближающимся автомобилем, а второй — с ними на переходе одновременно. Также такое постановление необходимо будет подтверждать видеозаписью, которая докажет, что пешеходу пришлось менять траекторию движения.

Помимо материалов, определены новые требования к софту камер: они должны синхронизироваться с цифровыми табло, самостоятельно определять плохую погоду и соответственно помечать сделанные снимки, а также «видеть» перевернутые на 180 градусов госзнаки. Фотографии и видео должны храниться на устройствах не менее 30 дней — на случай сбоя при передаче в ГИБДД.

Документ уже прошел общественное обсуждение. Эксперты ассоциации ОКО, объединяющей производителей и операторов камер, предупреждают, что в случае принятия ГОСТа многие камеры — в частности, черно-белые — нельзя будет использовать. Их замена потребует немало времени и средств, которые придется брать из региональных бюджетов.