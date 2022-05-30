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46 минут назад

Новости автомира: на поддержку производителей автокомпонентов выделили 30 млрд рублей

Motor.ru

Российское правительство выделило 30 миллиардов рублей на поддержку производителей автосборочных компонентов. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире «России 24». По его словам, денежные средства направляются через гранты Фонда развития промышленности и льготных займов. Борисов также заверил, что откат двигателей до низшего экостандарта «Евро-0» — временная мера, связанная с острым дефицитом деталей.

На поддержку производителей автокомпонентов выделили 30 млрд рублей
Фото: © Автотор© Автотор

Вице-премьер сказал, что в динамике воспроизводства необходимых для автопрома компонентов предпринимаются «активные усилия». В частности, на эти цели брошено 30 миллиардов рублей.

Борисов упомянул упрощение конструкции автомобилей — в частности, снижение экологических требований к двигателям до «Евро-0». По его словам, это временная мера, призванная обеспечить загрузку предприятий. Также он отметил, что дефицит комплектующих — проблема не только российских, но и «всех мировых автогигантов».

«Что касается санкций, которые нас коснулись, для автопроизводителей, то там разная степень беды по грузовой технике, по автобусам, по легковой технике, по коммерческим автомобилям», — сказал вице-премьер.

В Минпромторге ранее заявили, что в ближайшем будущем российские автозаводы начнут получать произведенные в России унифицированные электронные компоненты. Такие детали позволят обеспечить эффективность проектов и увеличить серийность.

Также сообщалось, что нишу ушедших компаний могут занять производители комплектующих из Таиланда. Россия готова к переговорам на тему локализации производства деталей, сообщала пресс-служба Минэкономразвития.

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Автоновости,Юрий Борисов,Фонд развития промышленности,Минэкономразвития,Минпромторг,Правительство РФ,
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