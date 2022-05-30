Wildberries начал продавать автозапчасти

Маркетплейс также увеличил ассортимент запчастей на миллион единиц: теперь в магазине доступны для заказа больше 2 млн автотоваров. Запчасти будут привозить в Россию, в том числе по схеме параллельного импорта.
На фоне недостатка автозапчастей в России этот сегмент начали активно продвигать интернет-магазины: Wildberries запустил сервис поиска деталей автомобилей и мотоциклов по марке, модели и VIN (идентификационному номеру транспортного средства).
Маркетплейс также увеличил ассортимент запчастей на миллион единиц, теперь в магазине доступны для заказа больше 2 млн автотоваров, компания планирует удвоить количество уже в этом году. В будущем появятся детали и для грузового и коммерческого транспорта.
Запчасти будут привозить в Россию, в том числе по схеме параллельного импорта, но основной проблемой все равно остается логистика, говорит автоэксперт Артем Бобцов:
«Ozon занимается уже несколько лет системой продажей запчастей, на «Яндекс.Маркете» именно как на маркетплейсе всегда можно было купить запчасти от разных поставщиков. Сейчас появился и Wildberries, потому что всем хочется откусить кусок от этого огромного многомиллиардного пирога рынка автозапчастей. Здесь открывается широкое поле для жулья, потому что можно запчасть купить одну, а сдать другую, а разница в цене одной и той же запчасти от разных поставщиков может быть несколько раз. А для маркетплейса это финансовый риск — просто оказаться с неликвидными запчастями. Но маркетплейсы научились работать со сложной и дорогой бытовой техникой при возратах, будут брать какое-то время на проверку, действительно ли это та запчасть.
Другая проблема видится в цепочках поставки на сегодняшний день. Как только из Турции хлынул поток параллельного импорта, у нас тут же закупорилась российско-грузинская граница сухопутная: там очередь больше 100 километров из фур. Самолетами привезти такое количество, которое необходимо, сейчас рынку тоже нельзя, морем нужно каналы как-то налаживать. Если говорить про Казахстан, были новости, что Казахстан не будет пропускать транзитом грузы, которые направляются в Россию, Белоруссию из третьих стран. В реальности уже больше двух месяцев работают независимые небольшие каналы поставки запчастей из Армении, там запчасти под заказ, это небольшие объемы, но на примере этого канала можно видеть, что цены выросли на 30-40%. Можно ожидать, что примерно такой же рост цен на запчасти будет и в случае торговли на маркетплейсах.
Что касается портрета покупателей, сервисы мелкие и средние давно закупаются напрямую у дистрибьюторов, а на маркетплейсах подавляющее большинство — простые автовладельцы, которые ничего, кроме VIN-номера своего автомобиля, не знают и по нему пытаются найти запчасть подешевле».
В 2000-х годах около 80% автовладельцев обслуживали машины в неофициальных, так называемых гаражных сервисах, отмечают эксперты. Их доля снизилась после того, как начал формироваться автодилерский рынок, но теперь на фоне проблем в отрасли спрос снова начнет смещаться в сторону более дешевых мастерских, отмечает член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:
«Это связано с тем, что у них меньше издержки и выше готовность использовать неоригинальные запчасти, бывшие в употреблении запчасти, всякие обходные технологии, которые не разрешено использовать заводом-изготовителем. Это все делает их услуги более дешевыми, соответственно, более востребованными в нынешних обстоятельствах.
Надо обязательно учитывать еще один фактор: очень большую роль в жизни официальных дилеров играла сервисная загрузка за счет ремонтов по автокаско. В последние три месяца продажи автокаско резко падают, и боюсь, что этот процесс будет еще продолжаться.
А теперь что касается разборок, возрастает роль использования бывших в употреблении запчастей, часть этих запчастей легальные, часть нелегальные, это детали с угнанных автомобилей. Даже в очень хорошие годы можно было приехать с какой-нибудь дорогой деталью своей, а не покупать ее у дилера, что составляло большую экономию, а теперь это просто едва ли не единственный выход.
Что касается продажи подержанных запчастей через маркетплейсы, все эти запчасти уникальны, у них уникальное техническое состояние. Далеко не всегда у них есть каталожный номер, поэтому на практике все разборки работают так: туда приезжаешь со своей машиной, и под эту машину специалист на месте подбирает тебе нужную запчасть или не подбирает, тогда ты едешь на следующую разборку, ищешь там. Вопрос только один: если клиент приходит со своей запчастью, сервис не дает на нее гарантию, то есть дает гарантию на работу, которая без гарантии на запчасть мало чего стоит».
Заказать автозапчасти на Wildberries можно не только внутри России, но и в соседние страны: Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. В Ozon «Известиям» рассказали, что за первый квартал этот сегмент вырос в пять раз в сравнении с 2021 годом. Чаще всего в маркетплейсе покупают шины, диски, масла и другие расходные товары.