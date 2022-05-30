Wildberries начал продавать автозапчасти

Другая проблема видится в цепочках поставки на сегодняшний день. Как только из Турции хлынул поток параллельного импорта, у нас тут же закупорилась российско-грузинская граница сухопутная: там очередь больше 100 километров из фур. Самолетами привезти такое количество, которое необходимо, сейчас рынку тоже нельзя, морем нужно каналы как-то налаживать. Если говорить про Казахстан, были новости, что Казахстан не будет пропускать транзитом грузы, которые направляются в Россию, Белоруссию из третьих стран. В реальности уже больше двух месяцев работают независимые небольшие каналы поставки запчастей из Армении, там запчасти под заказ, это небольшие объемы, но на примере этого канала можно видеть, что цены выросли на 30-40%. Можно ожидать, что примерно такой же рост цен на запчасти будет и в случае торговли на маркетплейсах.