Редкую Alfa Romeo продают по цене BMW M8

Во Франции на продажу выставили редчайший седан Alfa Romeo Giulia GTAm. Машину с пробегом 3150 километров оценили в 255 тысяч евро, или 17 миллионов рублей, хотя новой она стоила на несколько десятков тысяч евро меньше. Столько же в России сейчас просят за купе BMW M8 либо кроссовер X5 M Competition. Однако в отличие от баварских «эмок», Giulia GTA/GTAm выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпляров, и этот седан 52-й по счету.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Седан Alfa Romeo Giulia GTAm — самая экстремальная вариация модели Giulia. Четырехдверка на центнер легче исходной Giulia Quadrifoglio и вдобавок на 30 сил мощнее. Отдача битурбомотора V6 2.9 составляет 540 лошадиных сил, так что разгон с нуля до «сотни» у GTAm занимает не 3,9, а 3,6 секунды. Из углепластика здесь сделаны карданный вал, капот, крыша, передний бампер, колёсные арки, заднее антикрыло. Выхлопная система — титановая Akrapovič.

Вместо боковых и задних стекол — поликарбонат Lexan. Заднего дивана нет, зато есть полукаркас безопасности, отсеки для шлемов и огнетушителей. Спереди установлены ковшеобразные кресла с углепластиковым каркасом и шеститочечными ремнями, ручки дверей заменены тряпичными лямками. Помимо этого, Giulia GTAm оснащена активным сплиттером, разработанным при участии Sauber Engineering, партнера Alfa Romeo по Формуле-1.

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Тираж GTAm вкупе с GTA составил всего 500 экземпляров, они все были проданы ещё в прошлом году. Вместе с каждым автомобилем шел подарочный набор: шлем Bell, гоночный комбинезон Alpinestars и курс повышения водительского мастерства от Alfa Romeo Driving Academy.

Прилагается ли всё это к выставленному на продажу седану, неизвестно. Но цена у него немалая — 255 тысяч евро, что соответствует 17 миллионам рублей (новой машина стоила от 180 000 евро). Сейчас в России примерно столько же просят за 625-сильную BMW M8.