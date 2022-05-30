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4 часа назад

Новости автомира: Tesla встретилась с «Назад в будущее». DeLorean показала автомобиль Alpha5

Чемпионат.com

Американский автопроизводитель DeLorean Motor Company показал машину Alpha5. Она выступает обновлённой версией известной DMC-12 из франшизы «Назад в будущее». Публичный показ автомобиля состоится 18 августа.

DeLorean показала обновленную DMC-12 из "Назад в будущее"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На фото можно увидеть, что Alpha5 имеет мало общего с DMC-12, однако современная модель действительно выглядит свежо. Изначально предполагалось, что машина будет купе, однако она оказалась четырёхместной. Несомненно, главной фишкой автомобиля стали двери «чайки» — они открываются вверх.

На фото ниже можно рассмотреть Alpha5 более детально, даже в двух цветах. Автомобиль даже чем-то напоминает Tesla.

Продажи автомобиля должны начаться в 2024 году. Более подробные технические характеристики Alpha5 появятся позже.

Автоновости,DeLorean,Tesla,
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