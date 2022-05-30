DeLorean показала обновленную DMC-12 из "Назад в будущее"

Американский автопроизводитель DeLorean Motor Company показал машину Alpha5. Она выступает обновлённой версией известной DMC-12 из франшизы «Назад в будущее». Публичный показ автомобиля состоится 18 августа.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На фото можно увидеть, что Alpha5 имеет мало общего с DMC-12, однако современная модель действительно выглядит свежо. Изначально предполагалось, что машина будет купе, однако она оказалась четырёхместной. Несомненно, главной фишкой автомобиля стали двери «чайки» — они открываются вверх.

На фото ниже можно рассмотреть Alpha5 более детально, даже в двух цветах. Автомобиль даже чем-то напоминает Tesla.