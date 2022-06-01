Новый «от колес до рейлингов»: Lexus RX сменил поколение

Lexus RX присутствует на рынке уже больше 20 лет — за это время он сменил четыре поколения и разошелся в количестве 3,5 миллиона экземпляров по всему миру. Сегодня в США дебютировал RX новой, пятой генерации, который переработали «от колес до рейлингов»: он перебрался на платформу GA-K (разновидной глобальной архитектуры TNGA), лишился шестицилиндрового мотора (теперь в гамме только агрегаты с четырьмя цилиндрами), но зато получил новую гибридную модификацию с возможностью зарядки от розетки.

Фото: © Lexus © Lexus

С переходом на платформу GA-K кроссовер обзавелся новой многорычажной задней подвеской вместо прежних стоек McPherson, а центр тяжести стал ниже. Инженерам удалось соблюсти баланс между прочностью и легкостью: кузов сделали более жестким, увеличив процент использования высокопрочных сталей, при этом по-прежнему применяется алюминий. Так, в центральной стойке впервые в мире использован высокопрочный стальной лист (элементы штампуются горячим методом), а из алюминия сделаны передние крылья и капот. В результате «пятый» RX оказался на 90 килограммов легче предшественника.

Дизайн RX выдержан в новом фирменном стиле марки. К его характерным особенностям относится безрамочная радиаторная решетка, плавно переходящая в кузов — этого визуального эффекта удалось добиться за счет необычных «фальшивых» сот сверху. Сам кузов сделали более обтекаемым, без прежних резких граней, но при этом RX сохранил стремительный профиль с ниспадающей крышей.

Lexus

Салон тоже выдержан в новой дизайнерской концепции, получившей название Tazuna (в переводе с японского — «уздечка»): управление всеми функциями автомобиля сосредоточено вокруг водителя. Главным же новшеством стало появление сенсорного экрана мультимедийной системы, чуть развернутого в сторону водителя — от тачпада на центральном тоннеле наконец-то отказались. Диагональ дисплея составляет 9,8 либо 14 дюймов в зависимости от комплектации, а сама мультимедиа стала работать в 3,6 раза быстрее. В числе других нововведений — новый джойстик управления трансмиссией и салонное зеркало с экраном, на который выводится изображение с задней камеры. Однако за последнее придется доплатить.

Со сменой поколения Lexus RX слегка подрос в габаритах, в частности получил прибавку к колесной базе — расстояние между осям выросло на шесть сантиметров. Эта прибавка позволила увеличить пространство для ног задних пассажиров и сделать багажник более вместительным. Его объем в компании не приводят, но отмечают, что внутренняя длина увеличилась на пять сантиметров, и теперь в отсек помещаются четыре чемодана объемом 77 литров каждый или четыре 240-сантиметровы сумки для гольфа.

Lexus

Lexus

Для нового RX заявлен комплекс вспомогательных систем Lexus Safety System+ 3.0, который включает адаптивный круиз-контроль и функцию отслеживания состояния водителя, дополненную экстренным торможением: если «умная» система распознает, что водитель потерял создание или уснул, то автомобиль автоматически остановится. Кроме того, на RX внедрили электрические замки e-Latch, которые уже применяются на NX — для того, чтобы открыть двери изнутри, нужно нажать на рукоятку, а не тянуть ручку, как обычно (хотя механическое отпирание дверей тоже предусмотрено).

Модель пятого поколения будет представлена в четырех модификациях: RX350, RX350h, RX450h+ и RX500h, причем три последних — электрифицированные. Базовый двигатель — 2,4-литровая «турбочетверка» с отдачей 279 лошадиных сил 430 Нм крутящего момента. Она работает в тандеме с восьмидиапазонным автоматом, а привод может быть передним либо полным. Полноприводный RX350 разгоняется с места до 100 километров в час за 7,1 секунды, что на целую секунду быстрее, чем предыдущий RX с шестицилиндровым двигателем на 299 сил.

RX350h — это «параллельный гибрид»: 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» работает с электромотором и электромеханическим вариатором. Совокупная мощность — 249 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 316 Нм. Привод — передний или полный (во втором случае на задней оси установлен дополнительный электродвигатель — система E-Four). Полноприводный гибрид набирает «сотню» за восемь секунд.

Версия RX450h+ появилась впервые. Это подзаряжаемый гибрид с полным приводом E-Four и более мощными электромоторами: суммарная отдача составляет 306 лошадиных сил. Такому кроссоверу положена литий-ионная батарея емкостью 18,1 киловатт-часа, которая обеспечивает ему 65-километровый запас хода на одном электричестве. Такой гибрид разгоняется с места до «сотни» за семь секунд и его можно заряжать от розетки.

RX500h — еще один «параллельный гибрид», но с системой Direct4. У него 2,4-литровый бензиновый двигатель, шестидиапазонный автомат и отдельный электромотор на задней оси. Пиковая отдача гибридной системы — 371 лошадиная сила и 550 Нм момента. Такой RX будет доступен только в спортивном исполнении F Sport Performance, с полноуправляемым шасси и шестипоршневыми тормозными механизмами. Он же самый динамичный в гамме — на разгон до 100 километров в час ему требуется всего шесть секунд, а вот подзарядка от розетки для RX500h не предусмотрена.

Кроссовер четвертого поколения в строю с 2015 года, а новый RX поступит в продажу до конца 2022-го: на осень намечено появление RX350, RX350h и RX500h, а подзаряжаемый гибрид RX450h+ придется подождать.