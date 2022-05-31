Great Wall запустит люксовый бренд водородных автомобилей

Издание CLS со ссылкой на собственные источники сообщает, что Great Wall до конца нынешнего года объявит о запуске суббренда, под которым на рынке будут продаваться водородомобили премиум-класса. Изначально запуск новой марки планировался на второй квартал 2022 года, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в график китайского концерна. Бренд станет частью обширного портфеля Great Wall, который уже включает Haval, Ora, Wey, Tank и другие.

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Еще в прошлом году Great Wall Motor объявила, что инвестирует три миллиарда юаней в течение трех лет в исследования и разработки автомобилей с силовыми установками на водородных топливных элементах (FCEV), и «к 2025 году войдет в тройку лидеров» компаний, выпускающих такие машины. К проекту будут привлечены специалисты из Европы, Японии и США.

Предполагается, что для будущих водородомобилей будет использована платформа LEMON, которая знакома по моделям Haval Jolion и H6: она рассчитана не только для машин с традиционным ДВС, но также подходит для гибридных систем, электрического привода или топливных элементов. По неофициальным данным, пиковая мощность установки будущих водородомобилей будет составлять 217 лошадиных сил, хотя Great Wall потенциально может разработать и более мощные модели.