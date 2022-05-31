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1 час назад

В США назвали виновного в подорожании бензина

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Американские власти считают президента России Владимира Путина виновным в рекордном росте цен на бензин в США. По словам официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, за последние месяцы топливо подорожало на 60 процентов. Ее слова приводит РИА Новости.

В США назвали виновного в подорожании бензина
Фото: ReutersReuters

В ходе брифинга для журналистов Жан-Пьер заявила, что администрация США считает рост цен на горючее, разогнавший инфляцию до 40-лених максимумов, следствием конфликта на Украине. Представитель Белого дома подчеркнула, что своей вины в этом Соединенные Штаты не видят.

«Когда мы говорим о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание Путина... Тот факт, что мы наблюдаем рост цен примерно на 60% за последние несколько месяцев, связан с наращиванием (сил) и его вторжением на Украину», — заявила Жан-Пьер.

В предыдущий вторник, 24 мая, стоимость бензина на автозаправках в США поставила очередной рекорд, достигнув среднего значения в 4,598 доллара за галлон (3,785 литра). Наиболее дорогим бензин традиционно оказался в Калифорнии — на автозаправках штата галлон топлива в среднем стоил 6,069 доллара.

В конце марта президент США Джо Байден обвинил российские власти в рекордном росте цен на бензин в стране. Он назвал эту ситуацию «подорожанием Путина».

Автоновости,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,
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