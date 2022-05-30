В ГД предложили сделать бесплатной самую популярную трассу России

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в своем Telegram-канале предложил сделать бесплатным проезд по федеральной трассе М-4 «Дон». Депутат считает, что во время ограничений авиасообщения необходимо отменить плату на всех 11 пропускных пунктах автодороги на участке от Ростова-на-Дону до Москвы. Свое предложение чиновник направит в Министерство транспорта.

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По словам Водолацкого, из-за продолжающихся ограничений на авиаперелеты в аэропортах южных и центральных регионов России на автотрассах федерального значения возникла существенная нагрузка. В качестве примера депутат привел трассу М-4 «Дон», на которой от Ростова-на-Дону до Москвы находятся 11 пунктов взимания платы за проезд.

Из-за такого количества сборов происходит серьезная финансовая нагрузка, как на частных водителей, так и на компании, у которых увеличиваются траты на логистику. Чиновник считает, что во время ограничений авиасообщений необходимо отменить плату за проезд на всей трассе.