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7 минут назад

Новости автомира: в России предложили сделать бесплатной одну из самых популярных трасс

Motor.ru

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в своем Telegram-канале предложил сделать бесплатным проезд по федеральной трассе М-4 «Дон». Депутат считает, что во время ограничений авиасообщения необходимо отменить плату на всех 11 пропускных пунктах автодороги на участке от Ростова-на-Дону до Москвы. Свое предложение чиновник направит в Министерство транспорта.

В ГД предложили сделать бесплатной самую популярную трассу России
Фото: motor.rumotor.ru

По словам Водолацкого, из-за продолжающихся ограничений на авиаперелеты в аэропортах южных и центральных регионов России на автотрассах федерального значения возникла существенная нагрузка. В качестве примера депутат привел трассу М-4 «Дон», на которой от Ростова-на-Дону до Москвы находятся 11 пунктов взимания платы за проезд.

Из-за такого количества сборов происходит серьезная финансовая нагрузка, как на частных водителей, так и на компании, у которых увеличиваются траты на логистику. Чиновник считает, что во время ограничений авиасообщений необходимо отменить плату за проезд на всей трассе.

В конце апреля депутаты предложили поддержать автомобильную отрасль отменой пошлины на ввоз транспортных средств. По мнению авторов инициативы, подобное решение позволит решить дефицит машин на российском рынке.

Автоновости,Виктор Водолацкий,Госдума,
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