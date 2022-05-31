Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
2 часа назад

Haval назвал дату запуска в продажу кроссовера Dargo российской сборки

Газета.Ruиещё 2

Китайская компания Haval объявила дату российского дебюта кроссовера Dargo — новинка будет представлена в Москве 8 июня. Об этом сообщает Motor.ru.

Haval назвала дату российского дебюта кроссовера Dargo
Фото: HavalHaval

На сегодняшний день открыт прием заказов на первую партию из 50 автомобилей в топовой комплектации Tech Plus, в которую входят светодиодные фары, 18-дюймовые колесные диски, кожаные сиденья, медиасистема, адаптивный круиз-контроль. Не исключено, что на московской презентации объявят стоимость модели.

Длина, ширина и высота Haval Dargo составляют 4620 x 1910 x 1780 мм соответственно. Колесная база — 2738 мм. Автомобиль построен на платформе L.E.M.O.N. На отечественном рынке модель предложат с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с. и семиступенчатым «роботом».

Кроссоверы Haval Dargo будут производиться на заводе «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области.

Ранее сообщалось, что компания Haval запатентовала в России купеобразный кроссовер Shenshou.

Автоновости,Кроссовер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители