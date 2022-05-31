Haval назвала дату российского дебюта кроссовера Dargo

Китайская компания Haval объявила дату российского дебюта кроссовера Dargo — новинка будет представлена в Москве 8 июня. Об этом сообщает Motor.ru.

Фото: Haval Haval

На сегодняшний день открыт прием заказов на первую партию из 50 автомобилей в топовой комплектации Tech Plus, в которую входят светодиодные фары, 18-дюймовые колесные диски, кожаные сиденья, медиасистема, адаптивный круиз-контроль. Не исключено, что на московской презентации объявят стоимость модели.

Длина, ширина и высота Haval Dargo составляют 4620 x 1910 x 1780 мм соответственно. Колесная база — 2738 мм. Автомобиль построен на платформе L.E.M.O.N. На отечественном рынке модель предложат с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с. и семиступенчатым «роботом».

Кроссоверы Haval Dargo будут производиться на заводе «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области.