Mercedes-Benz GLC Coupe 2023 сфотографировали на тестах

Уже на следующей неделе, 1 июня, Mercedes-Benz представит второе поколение компактного кроссовера Mercedes-Benz GLC. Но последние приготовления перед дебютом не мешают компании продолжать испытания стильной купе-версии модели. Следующее поколение Mercedes-Benz GLC Coupe попало в объективы фотошпионов на дороге неподалеку от штаб-квартиры производителя в Штутгарте.

Фото: Allroader.ru Allroader.ru

По внутренней классификации компании новинка проходит под кодовым названием X254. На рынок GLC Coupe в новом кузове выйдет в первой половине 2023 года. Внешность немецкого кроссовера изменится заметно, но не радикально. Mercedes-Benz известен своим осторожным подходом к дизайну, поэтому GLC Coupe лишь приведут в соответствие с другими актуальными моделями бренда. Авто получит чуть более острые и спортивные черты. Линия крыши в задней части будет более гармонично переходить в остекление и далее крышку багажника.

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В салоне главную скрипку будет играть большой дисплей на всю переднюю панель. Это решение под названием Hyperscreen получат лишь топовые комплектации кроссовера, а вот вертикально ориентированный экран на центральной консоли в стиле Tesla достанется всем. Полностью новая архитектура, на которой построен Mercedes-Benz GLC Coupe 2023, обеспечивает функцию подруливания задними колесами. Колеса на задней оси смогут отклоняться на 4.5 или 10 градусов (второе в варианте с пневмоподвеской), делая кроссовер более устойчивым на высокой скорости и более маневренным на низкой.

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