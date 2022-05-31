Запуск сборки Lada Granta АвтоВАЗ наметил на 6 июня

АвтоВАЗ планирует начать производство «упрощенных» моделей Lada Granta 6 июня. Производить автомобили в упрощенной комплектации будут в две смены по восемь часов каждая, сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в ВК со ссылкой на свои источники в компании.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Пока неизвестно сколько будет произведено «упрощенных» моделей Lada Granta. В первую очередь это будет зависеть от поставок комплектующих. Возможно, что при рабочей недели в 4 дня будет производиться около 3,5 тыс. единиц, а если с поставками не будет проблем, то примерно в 3 раза больше.