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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ наметил на 6 июня запуск сборки автомобилей Lada Granta

ПроКроссовер.ру

АвтоВАЗ планирует начать производство «упрощенных» моделей Lada Granta 6 июня. Производить автомобили в упрощенной комплектации будут в две смены по восемь часов каждая, сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в ВК со ссылкой на свои источники в компании.

Запуск сборки Lada Granta АвтоВАЗ наметил на 6 июня
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Пока неизвестно сколько будет произведено «упрощенных» моделей Lada Granta. В первую очередь это будет зависеть от поставок комплектующих. Возможно, что при рабочей недели в 4 дня будет производиться около 3,5 тыс. единиц, а если с поставками не будет проблем, то примерно в 3 раза больше.

Также сообщается, что, если поставки комплектующих будут стабильными, то во второй половине будет запущено производство других автомобилей. Предположительно это будут внедорожники LADA Niva и семейство LADA Largus.

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