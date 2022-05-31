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39 минут назад

Новости автомира: со сменой поколения Duster перейдет на гибридный полный привод

Motor.ru

Компания Renault окончательно ушла из России и перспективы возобновления сборки модели Duster в стране весьма туманны, зато в Европе марка Dacia, которая входит в Группу Renault, активно работает над следующим Дастером. Уже известно, что со сменой поколения кроссовер сменит платформу Global Access (также известна как B0) на модульную архитектуру CMF-B и, согласно новой информации, которую приводит издание L'argus, обзаведется гибридным полным приводом.

Следующий Duster перейдет на гибридный полный привод
Фото: © Dacia© Dacia

Французские журналисты выяснили, что Duster третьего поколения обзаведется электромотором для привода задней оси: иными словами, задние колеса не будут механически связаны с двигателем и коробкой передач. Такая система уже применяется на ряде моделей, например, на Toyota Yaris Cross. Кроме того, следующему Duster прочат гибридную установку E-Tech, знакомую по европейском Captur — она придет на смену 1,5-литровому турбодизелю. Впрочем, официального подтверждения эти слухам со стороны Renault пока нет.

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Ранее стало известно, что работы над дизайном третьего Duster завершены на 99 процентов, при этом в ходе проекта в Dacia трижды сменился главный стилист. Так, в апреле 2021-го на эту должность назначили испанского дизайнера Алехандро Месонеро-Романоса, однако всего спустя неделю он перешел к конкурентам — его переменил концерн Stellantis для работы в Alfa Romeo. Месонеро-Романоса заменил Майлз Нюрнбергер, который прежде работал в Aston Martin, Lincoln и Citroen. Но и он ушел из Dacia, так что доводить до ума Duster и совершенно новый кроссовер Bigster предстоит французу Давиду Дюрану.

Renault окончательно ушла из России. Lada Duster под вопросом

Что же касается Duster в России, то до недавнего времени его собирали на московском заводе «Рено Россия». В середине мая французский автопроизводитель избавился от всех своих российских активов, включая столичное предприятие, так что популярный кроссовер покинул рынок вместе с остальным моделям Renault. У Duster есть призрачный шанс вернуться в продажу под маркой Lada, однако официально это не подтверждают ни в АвтоВАЗе, ни в Группе Renault.

Место, где живут мозги

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