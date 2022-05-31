Land Rover представил трехрядный Defender 2023 года

Land Rover выпустил сверхдлинный восьмиместный внедорожник Defender 130 с тремя рядами сидений, который можно приобрести в Великобритании по цене от 73 895 фунтов стерлингов. Совершенно новый Land Rover New Defender 130 доступен в четырех вариантах: SE, HSE, X-Dynamic и X.
Внутри внедорожник отличается новыми вариантами цвета и материалов с новейшими технологиями подключения и системами шасси. Он оснащен 11,4-дюймовым сенсорным экраном Pivi Pro, системой очистки воздуха в салоне плюс и стандартной электронной пневматической подвеской.
Defender 130 поставляется с выбором электрифицированных силовых агрегатов, включая шестицилиндровые бензиновые двигатели Ingenium с мягким гибридом P300 и P400 и шестицилиндровые дизельные двигатели Ingenium D250 и D300. Все варианты поставляются с фирменной системой интеллектуального полного привода (iAWD), а функцию трансмиссии выполняет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF.