Land Rover представил трехрядный Defender 2023 года

Land Rover выпустил сверхдлинный восьмиместный внедорожник Defender 130 с тремя рядами сидений, который можно приобрести в Великобритании по цене от 73 895 фунтов стерлингов. Совершенно новый Land Rover New Defender 130 доступен в четырех вариантах: SE, HSE, X-Dynamic и X.

Фото: Land Rover Land Rover

Land Rover

Внутри внедорожник отличается новыми вариантами цвета и материалов с новейшими технологиями подключения и системами шасси. Он оснащен 11,4-дюймовым сенсорным экраном Pivi Pro, системой очистки воздуха в салоне плюс и стандартной электронной пневматической подвеской.