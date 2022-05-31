Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
4 часа назад

Новости автомира: Land Rover представил новый трехрядный внедорожник Defender 130 2023 года

ПроКроссовер.ру

Land Rover выпустил сверхдлинный восьмиместный внедорожник Defender 130 с тремя рядами сидений, который можно приобрести в Великобритании по цене от 73 895 фунтов стерлингов. Совершенно новый Land Rover New Defender 130 доступен в четырех вариантах: SE, HSE, X-Dynamic и X.

Land Rover представил трехрядный Defender 2023 года
Фото: Land RoverLand Rover
Land Rover

Внутри внедорожник отличается новыми вариантами цвета и материалов с новейшими технологиями подключения и системами шасси. Он оснащен 11,4-дюймовым сенсорным экраном Pivi Pro, системой очистки воздуха в салоне плюс и стандартной электронной пневматической подвеской.

Defender 130 поставляется с выбором электрифицированных силовых агрегатов, включая шестицилиндровые бензиновые двигатели Ingenium с мягким гибридом P300 и P400 и шестицилиндровые дизельные двигатели Ingenium D250 и D300. Все варианты поставляются с фирменной системой интеллектуального полного привода (iAWD), а функцию трансмиссии выполняет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF.

Автоновости,Land Rover Defender,Rover,Land Rover,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители