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1 час назад

Большую партию новых Lada Vesta сфотографировали на автовозе

Motor.ru

Производство Lada Vesta NG было запущено еще 22 февраля, тогда же состоялась официальная презентация модели. После это обновленную Весту в разных версиях кузова несколько раз фотографировали на дороге, в основном — на автовозе, однако сроки появления новинки у дилеров, как и дату старта продаж, в АвтоВАЗе до сих пор не раскрывают. В паблике Avtograd News опубликовали свежую партию снимков Vesta NG на автовозе — на этот раз перевозят довольно крупную партию машин.

Большую партию новых Lada Vesta сфотографировали на автовозе
Фото: Motor.ruMotor.ru

Автор публикации отметил, что у Вест на фотографиях есть камера заднего вида, литые колесные диски, светодиодная оптика и парктроники, но при этом мультимедийная система со стандартным экраном, а не вертикальным планшетом, из чего можно сделать вывод, что на снимках запечатлены автомобили в средней комплектации. Судя по рычагу коробки передач, это модификация с «механикой».

Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru

Последние новости о производстве Vesta NG датировались 25 апреля: тогда стало известно, что АвтоВАЗ возобновил выпуск обновленной модели на заводе в Ижевске, однако за рабочую неделю с конвейера сошло всего 56 машин. По инсайдерской информации, изначально запуск продаж был намечен на лето, однако затем его перенесли на 1 сентября, хотя официального подтверждения этому нет.

Как будет выглядеть «антикризисная» Lada Vesta

Отличить новые Весты от дорестайлинговых можно по чуть измененному заднему бамперу, фонарям и иной выштамповке на дверце багажника (в случае с универсалом) и багажной крышке (у седана).

В опубликованном ранее Одобрении типа транспортного средства, выданном на Lada Vesta NG, перечислены все те же моторы, которые устанавливались и на прежнюю Весту. Коробки передач тоже не изменились — в документе упоминаются «механика» и вариатор Jatco.

Как будут собирать новую Lada Vesta

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