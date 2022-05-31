В московском такси появились кроссоверы из Китая

Некоторые столичные таксопарки перешли на закупки китайских кроссоверов Haval.

Фото: Wroom Wroom

Китайские машины встречались в такси и прежде, но только в регионах — это были, в основном, «частники» на автомобилях Chery, Geely или Lifan далеко не в идеальном состоянии. В Москве, где требования к пассажирским перевозкам намного строже, китайские машины в такси не работали.

Столичные таксопарки массово закупали автомобили Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Kia Optima и другие подобные модели. Однако в марте большинство производителей остановили производство и поставки машин в Россию, и перевозчикам пришлось искать другие варианты.

Как стало известно сайту Wroom.ru, два московских таксопарка получили партии кроссоверов Haval Jolion — выпуск модели продолжается на заводе в Тульской области в прежнем режиме. Эти машины с рекламой сервисов «Яндекс Go» и «Убер» всё чаще встречаются на столичных улицах. Также в московском такси появились и более дорогие кроссоверы Haval F7.

У машины номера Ставропольского края, но работает этот «Джолион» в Москве