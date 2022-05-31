Lamborghini выбрала название для новинки

Компания Lamborghini зарегистрировала новый товарный знак — Revuelto, что можно перевести с испанского как «перемешанный» или «взбитый». Судя по заявке, поданной в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза 25 мая, новое имя достанется «автомобилю или электрокару». Возможно, это будет первый батарейный суперкар марки из Сант-Агата-Болоньезе, которая со следующего года планирует сосредоточиться на автомобилях с электрифицированными силовыми установками.

Фото: Lamborghini Lamborghini

Помимо автомобилей, под названием Revuelto марке разрешено выпускать электронные компоненты и программное обеспечение, одежду и масштабные модельки.

Каким будет полноразмерный автомобиль с новым именем, пока неясно. Следующий год для Lamborghini пройдет под эгидой гибридных суперкаров, однако название Revuelto может достаться и полностью электрической модели: она тоже есть в планах марки, но ранее говорилось о премьере только в 2028 году.

Lamborghini Estoque

Lamborghini Estoque

Если Revuelto все же окажется электрокаром, то в его основу, вероятно, ляжет платформа Premium Platform Electric (PPE), разрабатываемая Audi в сотрудничестве с Porsche для премиальных батарейных машин. Ее дебют ожидается в 2023 году на товарном Audi A6 e-tron, а затем такую «тележку» получит электроверсия Porsche Macan.