Lamborghini выбрала название для новинки

Компания Lamborghini зарегистрировала новый товарный знак — Revuelto, что можно перевести с испанского как «перемешанный» или «взбитый». Судя по заявке, поданной в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза 25 мая, новое имя достанется «автомобилю или электрокару». Возможно, это будет первый батарейный суперкар марки из Сант-Агата-Болоньезе, которая со следующего года планирует сосредоточиться на автомобилях с электрифицированными силовыми установками.
Помимо автомобилей, под названием Revuelto марке разрешено выпускать электронные компоненты и программное обеспечение, одежду и масштабные модельки.
Каким будет полноразмерный автомобиль с новым именем, пока неясно. Следующий год для Lamborghini пройдет под эгидой гибридных суперкаров, однако название Revuelto может достаться и полностью электрической модели: она тоже есть в планах марки, но ранее говорилось о премьере только в 2028 году.
Если Revuelto все же окажется электрокаром, то в его основу, вероятно, ляжет платформа Premium Platform Electric (PPE), разрабатываемая Audi в сотрудничестве с Porsche для премиальных батарейных машин. Ее дебют ожидается в 2023 году на товарном Audi A6 e-tron, а затем такую «тележку» получит электроверсия Porsche Macan.
Что касается форм-фактора новой модели, то известно, что салон будет четырехместным с посадочной формулой 2+2. В 2019 году прежний глава Lamborghini Стефано Доменикали заявил, что четвертой моделью станет автомобиль класса Gran Turismo с посадочной формулой 2+2. Возможно, речь идет о товарном воплощении концепта Estoque, показанного еще в 2008 году. Он должен был пойти в серию в 2011 году, однако реализация проекта была отложена не неопределенный срок и не началась до сих пор.