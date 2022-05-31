Объявлены российские цены на китайский пикап DF6

Китайская компания Dongfeng объявила о старте продаж в России пикапа DF6.

Фото: Dongfeng Dongfeng

Габариты автомобиля составляют 5310х1850х1810 мм, дорожный просвет - 220 мм. Размеры грузового отсека (1520х1520х475 мм) позволяют перевозить широкий спектр грузов, в том числе европалеты. Благодаря допустимой полной массе в 2459 кг пикап не попадает под ограничения, действующие в ПДД для грузового транспорта полной массой свыше 2,5 т.

Пикап DF6 оснащается турбодизельным двигателем ZD25T5 рабочим объемом 2498 куб. см. мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 305 Нм, развиваемым в диапазоне 1800-2600 об/мин. В трансмиссии используется 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Dongfeng

В России автомобиль предлагается с полным приводом "парт-тайм" с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Dongfeng

На старте официальных продаж автомобиль сразу будет доступен в комплектации Comfort. В этой версии у машины есть кондиционер, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, подогрев сидений и зеркал, задние парктроники, электропривод стекол и зеркал, система контроля давления в шинах (TPMS), система вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", USB-магнитола с управлением на руле.