Компания FAW обновила конкурента Toyota Camry

Марка Hongqi («Хунцы», или «Красное знамя») входит в концерн FAW и выпускает представительские модели для китайской элиты и чиновников, из-за чего ее часто сравнивают с российским Aurus. Однако в арсенале бренда есть и сравнительно недорогая модель «для всех» — это седан H5, который по габаритам сравним с BMW 5-Series, но при этом в Китае конкурирует с более доступным бизнес-седаном Toyota Camry. В апреле Hongqi H5 сменил поколение, а теперь на китайском рынке открыли прием заказов и обнародовали начальную стоимость модели — 173 тысячи юаней (26 тысяч долларов или 1,6 миллиона рублей по актуальному курсу).

Фото: Motor.ru Motor.ru

Hongqi H5 первого поколения, который выпускался с 2017 года, базировался на переднеприводной платформе от Mazda6 третьей генерации, однако сейчас китайская марка отказалась от японских агрегатов и перешла на собственные. Так что в основу нового H5 легла «тележка», разработанная FAW. Согласно новой информации, модель предложат с двумя турбомоторами на выбор либо с гибридной установкой.

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Базовым двигателем выступает прежняя бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 169 лошадиных сил, которая сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Альтернативой выступит новый двухлитровый двигатель на 224 силы, который пришел на смену прежнему 1,8-литровому агрегату (197 сил). Он работает с восьмидиапазонным автоматом. Что же касается гибридной установки, то она состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя.

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Перемены в экстерьере носят эволюционный характер: «младший» H5 обзавелся фирменной двухъярусной оптикой и светодиодной линией на корме и стал похож на представительский H9. К слову, за его дизайн отвечал бывший стилист Rolls-Royce Джайлс Тейлор, который возглавил дизайнерский отдел FAW в 2018 году. Так что неудивительно, что китайский седан щеголяет радиаторной решеткой с вертикальными ламелями, напоминающей о люксовых автомобилях британской марки.

В салоне появился большой сенсорный планшет мультимедийной системы, занимающий практически всю центральную консоль. Заявлены виртуальная панель приборов, панорамная крыша с люком, девять подушек безопасности, кресла с функцией массажа, система автоматической парковки, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Пока в линейке Hongqi есть лимузин, несколько седанов и кроссоверов (в том числе электрический), а также 1400-сильный гибридный суперкар S9, который выпустят ограниченной серией из 99 экземпляров. Однако уже в ближайшие пять лет марка намерена вывести на рынок еще 21 новинку и увеличить продажи на домашнем рынке в шесть раз.