АвтоВАЗ завалит российский рынок «антикризисными» Lada

Из-за нехватки иностранных комплектующих АвтоВАЗ готовится к запуску производства Lada с урезанным списком оборудования. В новых моделях, например, не будет подушек безопасности. Об этом пишет Motor.

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В так называемых «антикризисных» Lada также не будет «сложной» электроники и других элементов, для которых не хватает комплектующих. Первые Granta встанут на конвейер уже 6 июня, причем сборка будет выполняться в две смены по восемь часов.

Предполагается, что за месяц с конвейера сойдут 10 тыс. новых Granta. В случае, если будут проблемы с дефицитом деталей, то изготовлено будет порядка 3,5 тысяч автомобилей.

Granta будет выпускаться в двух версиях. Первая лишится всего оборудования повышенного комфорта, а вторая получит электроусилитель руля и электрические стеклоподъемники. Обе «Гранты» лишат ABS, кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности, а класс двигателя снизят с «Евро-5» до «Евро-2». Стоимость такой машины будет порядка 600 тыс. рублей.

После Granta оптимизированы также будут Niva (Legend и Travel) и Largus. Осенью начнется производство «антисанкционной» Vesta.