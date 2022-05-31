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2 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ завалит российский рынок «антикризисными» Lada

Елена Прошина

Из-за нехватки иностранных комплектующих АвтоВАЗ готовится к запуску производства Lada с урезанным списком оборудования. В новых моделях, например, не будет подушек безопасности. Об этом пишет Motor.

АвтоВАЗ завалит российский рынок «антикризисными» Lada
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В так называемых «антикризисных» Lada также не будет «сложной» электроники и других элементов, для которых не хватает комплектующих. Первые Granta встанут на конвейер уже 6 июня, причем сборка будет выполняться в две смены по восемь часов.

Предполагается, что за месяц с конвейера сойдут 10 тыс. новых Granta. В случае, если будут проблемы с дефицитом деталей, то изготовлено будет порядка 3,5 тысяч автомобилей.

Granta будет выпускаться в двух версиях. Первая лишится всего оборудования повышенного комфорта, а вторая получит электроусилитель руля и электрические стеклоподъемники. Обе «Гранты» лишат ABS, кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности, а класс двигателя снизят с «Евро-5» до «Евро-2». Стоимость такой машины будет порядка 600 тыс. рублей.

После Granta оптимизированы также будут Niva (Legend и Travel) и Largus. Осенью начнется производство «антисанкционной» Vesta.

Ранее сообщалось, что на заводе АвтоВаза в Тольятти завершилась сборка последних Renault. Последние два автомобиля Renault Sandero после доукомплектования и отработки дефектов были отправлены в цех отгрузки.

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