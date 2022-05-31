Российский стартап создаст электрический УАЗ Патриот

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», известная по проекту электрического УАЗ Профи и амбициозным планам по выпуску тысячи электрических грузовиков в год, объявила, что готова перевести на электротягу и модель Патриот. Как сообщает Drom.ru со ссылкой на руководителя стартапа, это будет несложно, так как Профи и Патриот унифицированы друг с другом, и электрическую установку от грузовика можно установить и на внедорожник.

Фото: © УАЗ © УАЗ

Некоторые подробности о батарейном Патриоте уже известны: во-первых, он будет заднеприводным и лишится функции жесткого подключения переднего моста, поскольку у «Электромобилей Мануфэкчуринг Рус» нет пока возможности делать полноприводные машины. Во-вторых, электромотор будет тот же, что и у Профи (собственная разработка компании), как и литий-железо-фосфатная батарея, обеспечивающая запас хода в 300 километров.

Электрический УАЗ Профи получил названием EVM PRO

Drom.ru выяснил, что проектом электрического Патриота уже заинтересовался корпоративный клиент на Сахалине, однако задача по созданию такой машины пока не входит в число приоритетных. Что же касается электрического Профи, то он собрал уже некоторое количество заказов благодаря своей экономичности — он на 35-45 процентов дешевле в эксплуатации, чем модель с ДВС. Грузоподъемность батарейного Профи составляет одну тонну, а полная масса — 3,5 тонны. Максимальная скорость — 80 километров в час.

Отечественная силовая установка EVM PRO подкреплена собственной бортовой электроникой и программным обеспечением. В оснащение грузовика входит система автономного отопления, кондиционер и функция прогрева батареи.