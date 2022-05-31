Получить водительские права в России станет сложнее

Министерство внутренних дел России готовит новый законопроект, который серьезно изменит порядок получения водительских прав тех или иных категорий. Главным изменением в регламенте станет гораздо более сложная процедура получения удостоверения, позволяющего управлять автобусом. Для того, чтобы получить права категории «D», учащимся будет недостаточно пройти обучение в автошколе и сдать стандартный экзамен в ГИБДД.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Согласно нововведениям, чтобы получить права категории «D» кандидаты в водители должны будут сначала обучиться управлению легковых и грузовых автомобилей. После того, как водитель получит права категории «В» или «С», ему разрешает учиться на водителя автобуса. Представители ГИБДД заявили, что подобные меры положительно скажутся на дорожной безопасности. Ведь большинство аварий с пассажирским транспортом приводит к серьезным последствиям.

Кроме того, новые поправки запретят работу в России водителям автобусов из других стран без местных прав. Чтобы трудоустроиться в российские компании, кандидатам-иностранцам придется пройти российскую автошколу и сдать экзамен в ГИБДД.