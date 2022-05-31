Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: в России усложнят процесс получения водительских прав

Motor.ru

Министерство внутренних дел России готовит новый законопроект, который серьезно изменит порядок получения водительских прав тех или иных категорий. Главным изменением в регламенте станет гораздо более сложная процедура получения удостоверения, позволяющего управлять автобусом. Для того, чтобы получить права категории «D», учащимся будет недостаточно пройти обучение в автошколе и сдать стандартный экзамен в ГИБДД.

Получить водительские права в России станет сложнее
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Согласно нововведениям, чтобы получить права категории «D» кандидаты в водители должны будут сначала обучиться управлению легковых и грузовых автомобилей. После того, как водитель получит права категории «В» или «С», ему разрешает учиться на водителя автобуса. Представители ГИБДД заявили, что подобные меры положительно скажутся на дорожной безопасности. Ведь большинство аварий с пассажирским транспортом приводит к серьезным последствиям.

Кроме того, новые поправки запретят работу в России водителям автобусов из других стран без местных прав. Чтобы трудоустроиться в российские компании, кандидатам-иностранцам придется пройти российскую автошколу и сдать экзамен в ГИБДД.

В декабре прошлого года в России предложили поделить кандидатов в водители на любителей и профессионалов. Для разных категорий граждан планировали использовать альтернативные методы обучения.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители