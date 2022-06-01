Peugeot впервые показал «другой» 408

В скором времени в линейке Peugeot будут две модели с индексом 408: помимо седана для Китая это обозначение получит и глобальный приподнятый лифтбек, который, в свою очередь, станет ближайшим родственником европейского 308-го. Французский автопроизводитель поделился первым изображением будущей модели «с генами SUV и динамичным силуэтом фастбека», а заодно анонсировал скорую премьеру — она состоится уже в этом месяце.

Фото: Тизер Peugeot 408 Тизер Peugeot 408

В компании подтвердили, что новый Peugeot 408 унифицируют с Citroen C4 и он будет продаваться в Европе. Ранее модель была известна под кодовым обозначением P54, и предполагалось, что ей присвоят индекс 4008, однако в компании решили иначе и сократили название на один ноль.

Подробностей о кросс-лифтбеке пока мало: по предварительным данным, новинку предложат в бензиновых и гибридных модификациях. Больше информации появится в конце месяца.

autohome.com.cn /Шпионское фото нового Peugeot 408 для Китая

autohome.com.cn /Шпионское фото нового Peugeot 408 для Китая

Таким образом, Peugeot запланировал на июнь сразу два дебюта разных 408-х: через неделю состоится еще и презентация «четыреста восьмого» нового поколения для китайского рынка. Он уже полностью рассекречен на шпионских фотографиях — седан получил безрамочную радиаторную решетку и характерные фары с «клыками» дневных ходовых огней, а также примерил новый логотип марки. Сборку организуют на совместном предприятии Dongfeng-Peugeot.