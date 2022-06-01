Toyota обошла Volkswagen по продажам

Японская Toyota вернула себе звание самого продаваемого автопроизводителя в мире, согласно данным, опубликованным фирмой, подтолкнув Volkswagen на второе место. И опередив немецкую компанию по продажам более чем на 1 миллион автомобилей в апреле.

Фото: Toyota Toyota

Японский гигант вышел в лидеры, несмотря на снижение мировых продаж, поскольку автомобильная промышленность пострадала от последствий пандемии коронавируса.