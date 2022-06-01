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2 часа назад

Компания Toyota опередила бренд Volkswagen на 1 млн машин по продажам в мире

ПроКроссовер.руиещё 1

Японская Toyota вернула себе звание самого продаваемого автопроизводителя в мире, согласно данным, опубликованным фирмой, подтолкнув Volkswagen на второе место. И опередив немецкую компанию по продажам более чем на 1 миллион автомобилей в апреле.

Toyota обошла Volkswagen по продажам
Фото: ToyotaToyota

Японский гигант вышел в лидеры, несмотря на снижение мировых продаж, поскольку автомобильная промышленность пострадала от последствий пандемии коронавируса.

Автопроизводитель заявил в понедельник, что мировые поставки сократились на 5,8% за первые четыре месяца года, тогда как продажи его немецкого конкурента упали на 26% .

Автоновости,Toyota,Volkswagen,
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