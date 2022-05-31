ГИБДД сможет получать данные о здоровье водителей

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон о безопасности дорожного движения. Согласно им ГИБДД смогут получать информацию о водителях, у которых возникли заболевания, препятствующие управлению автомобилем. Теперь законопроект должны внести в Госдуму, передает «Российская газета».
По мнению председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, принятие инициативы позволит наладить информационный обмен между медучреждениями и ГИБДД и впоследствии своевременно отстранять от управления автомобилями лиц, которым нельзя садиться за руль по состоянию здоровья. Он напомнил, что сейчас водители проходят медкомиссию раз в десять лет, и если за этот период у них появятся какие-то противопоказания к управлению транспортным средством, то узнать об этом сразу в Госавтоинспекции не смогут. А это в свою очередь чревато ДТП, добавил Груздев.
Он отметил, что чаще всего речь идет о таких заболеваниях, как алкоголизм и наркомания. При этом по законопроекту в ГИБДД не будет направляться информация о наличии того или иного диагноза, а только то, что водитель не может управлять транспортным средством.
Затем если у автомобилиста есть водительская справка, то ее действие аннулируют. Владельцу транспортного средства дадут два месяца, чтобы пройти медкомиссию и получить допуск, недопуск или допуск с ограничениями. Если водитель этого не сделает, то ему аннулируют и удостоверение до тех пор пока в медбазу не поступит информации о его допуске к управлению машиной.