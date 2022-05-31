Новый DeLorean превратили в автомобиль из «Назад в будущее»

Оригинальное купе DeLorean получило мировую известность после легендарной фантастической трилогии «Назад в будущее», которая выходила на экраны с 1985 по 1990 годы. Фильм прославил автомобиль доктора Эммета Брауна и Марти Макфлая в качестве «машины времени». Создатели франшизы не планируют выпускать четвертую часть фильма. При этом с момента выхода финального серии прошло уже более 40 лет. Поэтому автомобильный дизайнер Теофилус Чин взялся за смелый эксперимент – скрестил культовый DMC-12 с новым DeLorean, прототип которого рассекретили накануне.

Фото: DeLorean DeLorean

По задумке дизайнера, перспективный DeLorean конструктивно повторят дизайн оригинальной машины. Однако вместо реактора «Мистер Фьюжн» из второго и третьего фильма, будущий автомобиль использует плутоний.

Кроме того, фантастическая модель сохранила все кабели, вентиляционные отверстия для ядерного реактора и даже индикаторы временной схемы на приборной панели по аналогии с культовым DMC-12.

Согласно киносаге, в движение оригинальный DeLorean приводил 2,85-литровый бензиновый V6, разработанный компаниями Peugeot, Renault и Volvo. Однако для звука работающего мотора съемочная группа использовала восьмицилиндровый агрегат от Porsche 928.