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32 минуты назад

Новости автомира: новые Lada и КамАЗы получат голосового помощника

Motor.ruиещё 2

Томская компания Enbisys, которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ), разработала интеллектуального голосового помощника для управления автомобилями премиум-класса. Внедрить новую технологию, которую создавали совместно с американскими партнерами, планируют в новых моделях АвтоВАЗа, а также в пятом или шестом поколении КамАЗов. По словам инженеров, подобного решения в России до сих пор не существовало.

Заводы АвтоВАЗ и КамАЗ получат голосового помощника
Фото: motor.rumotor.ru

Разработчики заявляют, что «умный» помощник знает несколько миллиардов сценариев из 50 областей знаний. Голосовое управление позволяет не только выбрать режим движения транспортного средства, но и узнать погоду, включить медиасистему или забронировать гостиницу. Кроме того, система способна вести диалог с водителем и пассажирами, а также понимать сложные вопросы по узкой автомобильной специализации.

Инновационное управление российские специалисты разрабатывали совместно с американскими коллегами. Однако работу над системой томичи закончили самостоятельно. В настоящий момент компания планирует внедрить технологию в модельный ряд АвтоВАЗа и КамАЗа. Кроме того, специалисты сотрудничают с институтом «НАМИ».

Нынешние топовые Lada оборудованы мультимедиа от «Яндекса». При этом голосовое управление в автомобилях можно использовать только для навигации. Новая российская разработка позволит расшить возможности инновационного управления транспортными средствами.

В конце января специалисты компании Airstream представили концепт будущего электротрейлера, управлять движением которого можно с помощью голоса. Кроме того, дом на колесах снабдили и другими необычными решениями.

Автоновости,Lada,Яндекс,Автоваз,
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