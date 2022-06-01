В Москве возобновили работу заправки Shell

Автозаправки под брендом Shell возобновляют работу в Москве после того, как их купил «Лукойл». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что несколько АЗС в столице функционируют в обычном режиме: ведется продажа топлива, открыты магазины. Что касается программы лояльности Shell, то она в настоящее время не действует.
Несколько заправок продолжат работу под брендом Shell как минимум до конца года, заявили их сотрудники. Еще на одной сообщили о планах провести ребрендинг в течение месяца.
О приостановке продажи топлива на своих АЗС Shell сообщила 16 мая. На прошлой неделе «Лукойл» закрыл сделку по покупке более 400 автозаправок и завода смазочных материалов Shell в России. «Лукойл» приобрел 100% ООО «Шелл нефть», владеющего 411 АЗС под брендом Shell преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах и заводом смазочных материалов в Торжке (Тверская область).
28 февраля Shell объявила о намерении выйти из всех совместных проектов с РФ, включая «Северный поток - 2» и проект «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа (27,5% акций), а затем - о планах начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. В январе – марте 2022 года Shell столкнулась с расходами на сумму $4,24 млрд в связи с намерением отказаться от проектов в России и связанных с РФ поставок топлива.