В Москве возобновили работу заправки Shell

Автозаправки под брендом Shell возобновляют работу в Москве после того, как их купил «Лукойл». Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что несколько АЗС в столице функционируют в обычном режиме: ведется продажа топлива, открыты магазины. Что касается программы лояльности Shell, то она в настоящее время не действует.

Несколько заправок продолжат работу под брендом Shell как минимум до конца года, заявили их сотрудники. Еще на одной сообщили о планах провести ребрендинг в течение месяца.

О приостановке продажи топлива на своих АЗС Shell сообщила 16 мая. На прошлой неделе «Лукойл» закрыл сделку по покупке более 400 автозаправок и завода смазочных материалов Shell в России. «Лукойл» приобрел 100% ООО «Шелл нефть», владеющего 411 АЗС под брендом Shell преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах и заводом смазочных материалов в Торжке (Тверская область).