В России предложили наказывать за агрессивное вождение

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагают включить статью за агрессивное вождение. Соответствующий законопроект готовит к внесению глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Об этом в среду, 1 июня, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Фото: Unsplash Unsplash

Авторы инициативы хотят установить административную ответственность за умышленное агрессивное вождение, когда, в частности, «водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам». По вине таких водителей совершается до 80 процентов ДТП, утверждают депутаты.

Видео дня

В настоящее время в законодательстве не предусмотрена ответственность за умышленное агрессивное вождение не установлена, поэтому предлагается внести изменения в главу 12 КоАП России. Предполагается, что таких автолюбителей будут наказывать штрафом в размере пяти тысяч рублей, а при повторном нарушении — от пяти до десяти тысяч рублей или лишать их прав на срок до одного года. Для более объективного рассмотрения таких дел законопроектом вводится судебная процедура привлечения виновных к административной ответственности.

«В правилах ПДД понятие "опасное вождение" существует, но к нему есть вопросы, так как как таковая ответственность за агрессивную езду сегодня не установлена», — пояснил изданию Нилов.

По его мнению, для ввода такой ответственности должны соблюдаться три условия: умысел в действиях водителя, обязательная видеофиксация правонарушения, а решение по установлению вины должен принимать только суд.