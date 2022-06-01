Новый универсал Audi A4 замечен на тестах в Альпах

Следующее поколение Audi A4 уже в пути, и кто-то заметил универсал A4, испытанный в австрийских Альпах, в непроницаемой камуфляжной пленке. Некоторые детали все же можно различить. Похоже, что следующий A4 получит другой передний бампер с измененными вентиляционными отверстиями и более тонкими фарами. Он также кажется более низким, предлагая изменения в подвеске.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

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Новый A4 будет использовать обновленную версию текущей платформы, что означает, что двигатели — как дизельные, так и бензиновые — останутся прежними. Однако механическая коробка передач, скорее всего, больше не будет доступна, и покупателям останется выбирать между DCT и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.