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57 минут назад

Новости автомира: автобусы на водороде запустят уже в этом году

Российская Газета

В России до 2030 года 10% городского и междугородного пассажирского транспорта должны перевести на водород, такие планы подтвердили в минэнерго. В Москве экспериментальные автобусы на водороде появятся уже в этом году.

Автобусы на водороде запустят уже в этом году
Фото: FacebookFacebook

Будут также реализованы планы по созданию заправочных станций для водородного транспорта.

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"На сегодняшний день у нас принят план по развитию заправочной инфраструктуры на электричестве и водороде. РЭА является одним из центров компетенции по реализации этого плана", - сообщил глава Российского энергетического агентства (РЭА) при Минэнерго России Алексей Кулапин на площадке сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (цитата по ТАСС).

На создание электрозаправочной инфраструктуры будут выделяться субсидии регионам России.

Отечественные производители работают над созданием водородных автобусов. Первые их образцы уже в ближайшее время начнут в экспериментальном режиме курсировать по улицам Москвы.

Участвовать в создании водородного транспорта способны более ста российских научных и производственных организаций

Минпромторг сформировал сборник российских компетенций водородной промышленности. В нем можно найти актуальную информацию о российских разработках в отрасли. "Более ста российских научных и производственных организаций более чем вдвадцати субъектах РФ обладают компетенциями в сфере водородной промышленности", - комментируют в ведомстве.

Например, как ранее заявляли представители КАМАЗа, предприятие продолжит развивать водородный транспорт и планирует поставить в Москву опытную партию водоробусов ориентировачно в четвертом квартале 2022 года. По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, сначала необходимо опробовать технологию и только потом передавать ее в опытную эксплуатацию "Мосгортрансу".

В регионах также ведется активное обсуждение программы перехода на экологичный транспорт. Например, на Сахалине в июле пройдет Дальневосточный форум экологического транспорта, на котором будет обсуждаться развитие водородного транспорта.

Автоновости,Сергей Когогин,Минэнерго России,Минпромторг,ООН,
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