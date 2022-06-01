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2 часа назад

Логотип BMW M станет полностью черным

Motor.ru

В этом году подразделение BMW M отмечает свой 50-летний юбилей. К памятной дате было решено изменить цвета культовой эмблемы: отныне самые мощные и быстрые автомобили баварской марки будут отмечены черным логотипом с окантовкой из титановой бронзы (сплав меди и титана) вместо прежнего цветного. Первым новую эмблему примерит кроссовер XM, первый гибрид M-серии, — его премьера состоится до конца 2022 года.

Фото: BMW изменит M-логотип
Фото: Motor.ruMotor.ru

В компании подчеркнули, что те модели М-серии, которые уже выпускаются (например, M4), сохранят прежнюю трехцветную эмблему, а черный логотип достанется только будущим автомобилям. Более того, баварцы вводят новую систему цветового кодирования моделей M-линейки в зависимости от положения машины в иерархии: например, BMW M4 CSL получил трехцветной М-логотип с красной окантовкой, а iX M60 — черный логотип с золотистым обрамлением.

Подразделение BMW Motorsport было основано 24 марта 1972 года (позже было переименовано в M). В честь 50-летнего юбилея автопроизводитель подготовил сразу несколько новинок, причем поклонникам марки предложили опционально заказать машину с классической эмблемой BMW Motorsport, использовавшейся в 1973-1978 годах (три цветных полукольца). Синее символизирует компанию BMW, красное — автоспорт, а фиолетовое — связь между ними.

Шпионы сфотографировали новый BMW XM с минимум камуфляжа

Кроме того, автомобили юбилейной спецсерии предложат в 50 исторически значимых оттенках кузова, включая желтый Dakar Yellow, оранжевый Fire Orange, фиолетовый Daytona Violet, голубой Macao Blue, красный Imola Red и синий Frozen Marina Bay Blue.

Обновленный BMW X7

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