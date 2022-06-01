Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+33° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
2 часа назад

Kia Carnival может стать гибридным

Motor.ru

В распоряжении корейского портала The Korean Car Blog оказались шпионские фотографии с испытаний Carnival, предположительно, с гибридной силовой установкой. Инсайдеры сообщают, что премьера электрифицированного минивэна может состояться уже в 2023 году, и строят теории относительно силовой установки. Carnival прочат турбомотор объемом 1,6 литра и автоматическую коробку передач со встроенным 60-сильным электродвигателем — эта связка уже знакома по гибридному Sorento.

Kia Carnival может стать гибридным
Фото: Motor.ruMotor.ru

Двигатель и электромотор на Sorento суммарно выдают 230 лошадиных сил, а питает электромотор литий-ионная батарея емкостью 1,49 киловатт-часа. У Sorento есть и более мощная гибридная модификация с возможностью подзарядки (Sorento Plug-in Hybrid), однако в The Korean Car Blog сомневаются, что Carnival станет подзаряжаемым гибридом, так как Kia, скорее всего, бросит все силы на разработку чисто электрической модификации модели.

Motor.ru
Motor.ru

Сборку гибридного Carnival запустят на заводе в Сохари (Южная Корея), который в течение 2022 года планируют переоборудовать для выпуска электрифицированных автомобилей.

У нового Kia Sorento появилась очень практичная версия с семилетней гарантией

Ранее стало известно, что во втором квартале нынешнего года Kia снимет с производства Stinger, причем приемника у лифтбека не будет. В компании до последнего обсуждали целесообразность разработки второго поколения модели, однако решение было принято не в пользу Стингера. Соответственно, лифтбек исчезнет не только с домашнего рынка, но также из США и России.

Минивэны возвращаются: первый тест восьмиместного Kia Carnival

Пока же и Stinger, и Carnival присутствуют в модельной линейке Kia в России — обе модели производят на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. В настоящее время предприятие простаивает из-за нехватки комплектующих, которые поставляют из Европы.

Забытые концепты: Bertone Genesis с мотором Lamborghini

Автоновости,Kia Carnival,Kia Sorento,Lamborghini,Kia,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители