Kia Carnival может стать гибридным

В распоряжении корейского портала The Korean Car Blog оказались шпионские фотографии с испытаний Carnival, предположительно, с гибридной силовой установкой. Инсайдеры сообщают, что премьера электрифицированного минивэна может состояться уже в 2023 году, и строят теории относительно силовой установки. Carnival прочат турбомотор объемом 1,6 литра и автоматическую коробку передач со встроенным 60-сильным электродвигателем — эта связка уже знакома по гибридному Sorento.
Двигатель и электромотор на Sorento суммарно выдают 230 лошадиных сил, а питает электромотор литий-ионная батарея емкостью 1,49 киловатт-часа. У Sorento есть и более мощная гибридная модификация с возможностью подзарядки (Sorento Plug-in Hybrid), однако в The Korean Car Blog сомневаются, что Carnival станет подзаряжаемым гибридом, так как Kia, скорее всего, бросит все силы на разработку чисто электрической модификации модели.
Сборку гибридного Carnival запустят на заводе в Сохари (Южная Корея), который в течение 2022 года планируют переоборудовать для выпуска электрифицированных автомобилей.
Ранее стало известно, что во втором квартале нынешнего года Kia снимет с производства Stinger, причем приемника у лифтбека не будет. В компании до последнего обсуждали целесообразность разработки второго поколения модели, однако решение было принято не в пользу Стингера. Соответственно, лифтбек исчезнет не только с домашнего рынка, но также из США и России.
Пока же и Stinger, и Carnival присутствуют в модельной линейке Kia в России — обе модели производят на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. В настоящее время предприятие простаивает из-за нехватки комплектующих, которые поставляют из Европы.