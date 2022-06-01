Какие нововведения ждут водителей этим летом

С этого лета в России вступает в силу ряд новых законодательных норм, касающихся автомобилистов. Рамблер изучил, какие изменения ждут водителей уже в ближайшее время.

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Так, нарушители ПДД больше не смогут накапливать неоплаченные штрафы. С 20 июня вступают в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые предусматривают возможность в автоматическом режиме списывать задолженности, в том числе неоплаченные вовремя штрафы за нарушения ПДД. При этом будет действовать мера, защищающая от ошибочных взысканий с тех, кто не является должником.

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По мнению зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, автоматизированная система позволит снизить влияние человеческого фактора и ускорить исполнение судебных решений.

«Безусловно, это прорыв в исполнительном производстве и важный шаг в деле построения правового государства, в котором судебные решения выполняются вовремя и в полном объеме. При этом ни автовладельцы, ни другие должники не лишаются права обжаловать решения, принятые в автоматическом режиме. Таким образом, их права ни в коей мере не умалены и не нарушены», — цитирует Выборного «Газета.ру».

29 июня вступят в силу поправки в закон «Об оружии». Теперь лицензию на приобретение оружия нельзя будет получить водителям, которые были привлечены за нетрезвую езду.

«Раз человек за руль садится пьяный, то и своим ружьем может пользоваться безответственно. <…> Это говорит о его отношении к закону и о безответственном отношении к опасности, которую представляет собой пьяное вождение», - считает Выборный.

Также с 29 июня финансовые и другие организации смогут идентифицировать клиентов с использованием водительских прав. Вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС гражданин сможет указать номер водительского удостоверения в дополнение к паспортным данным. Так, предъявить удостоверение можно будет при получении потребительского кредита до 15 тыс. рублей, выигрыша в лотерее до 100 тыс. рублей, заключении некоторых видов договоров страхования, проведении платежей по КАСКО и ОСАГО в размере до 40 тыс. рублей.

С 1 июля вступить в силу закон о дистанционных медосмотрах для водителей общественного транспорта. Теперь осмотр будет проходиться с помощью медизделий, обеспечивающих автоматизированную передачу информации о состоянии здоровья, а также дистанционный контроль.

«Очень часто медосмотр проходит для галочки. Здесь же, если в выдыхаемом воздухе есть алкоголь, если наблюдается учащенный пульс, то машина до управления транспортным средством не допустит», – рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С 3 июля будет запрещена эксплуатация самоходных машин и других видов техники при отсутствии необходимых документов. Так, необходимо будет иметь полис ОСАГО, свидетельств о регистрации машины и прохождении техосмотра, а также постановку на госучет и отсутствие у водителя удостоверения тракториста.