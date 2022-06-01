Появились рендеры нового хэтчбека Lada Sandero

После ухода компании Renault с российского рынка, стало известно, что производство кроссовера Renault Duster перенесут из Москвы в Тольятти, и выпускаться он будет под брендом Lada, сообщает Тарантас Ньюс. Губернатор Самарской области заявил, что на их предприятии будут выпускать еще и хэтчбеки Lada Sandero. Независимые дизайнеры представили возможный облик новинки.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Больших изменений не предвидится. Обновят решетку радиатора, на которой появится большой логотип «Lada». Также изменится бампер. Он будет стилизован под Vesta.

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