Появились рендеры нового хэтчбека Lada Sandero

После ухода компании Renault с российского рынка, стало известно, что производство кроссовера Renault Duster перенесут из Москвы в Тольятти, и выпускаться он будет под брендом Lada, сообщает Тарантас Ньюс. Губернатор Самарской области заявил, что на их предприятии будут выпускать еще и хэтчбеки Lada Sandero. Независимые дизайнеры представили возможный облик новинки.
Больших изменений не предвидится. Обновят решетку радиатора, на которой появится большой логотип «Lada». Также изменится бампер. Он будет стилизован под Vesta.
Сзади на двери багажника появится надпись Lada, а бампер будет имитировать выхлопные патрубки. Вероятнее всего по аналогии с универсалом Largus хэтчбек Sandero получит двигатель объемом 1,6 литра на 90 л.с или 106 л.с. Коробка передач будет только механическая.