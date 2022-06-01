BMW представила новый кроссовер X1 и его электрический аналог

Компания BMW представила новое поколение кроссовера X1. Новинка стала больше предшественника, а также получила несколько новых дизайнерских решений, сохранив при этом фирменный стиль марки. В моторную гамму модели вошли четыре агрегата. Кроме того, баварский бренд презентовал компактный электрический кроссовер iX1, который будет доступен в единственном исполнении. Одной из главных особенностей батарейной новинки станет возможность бесплатной зарядки батарей, которую получат все европейские покупатели электрокара.

Фото: © BMW © BMW

Габариты нового поколения BMW X1 составили 4400 миллиметров в длину, а также 1844 и 1640 миллиметров в ширину и высоту соответственно. Кроме того, инженеры на 23 миллиметра увеличили колесную базу кроссовера. По словам представителей компании, увеличение размеров модели позволили достигнуть идеального баланса между спортивным характером и комфортом. Внешне кроссовер получил фирменную радиаторную решетку, которая приобрела более квадратную форму и при этом стала не такой массивной, как «ноздри» старших моделей.

BMW X1

В салоне обновленной модели появился изогнутый мультимедийный экран диагональю 10,25-дюйма, который переходит в 10,7-дюймовую цифровую приборную панель. В списке опций, помимо фирменной системы iDrive 8, указаны беспроводная зарядка для смартфонов, цифровой ключ, контурная подсветка салона, а также полный комплект подушек безопасности и систем помощи водителя.

Для нового X1 предложили два бензиновых и два дизельных агрегата. В базовом исполнении кроссовер получил 136-сильную «турботройку», а для полноприводной версии подготовили гибридную силовую установку, состоящую из четырёхцилиндрового двигателя и электромотора. В трансмиссии – семиступенчатый «робот» Steptronic. Суммарная отдача системы составила 218 лошадиных сил. Что касается дизелей, то здесь агрегаты выдают 150 и 211 лошадиных сил. Причем последняя модификация доступна с технологией «мягкого» гибрида.

Абсолютно новый iX1 доступен в безальтернативном исполнении xDrive30. Полноприводный электрокар оборудовали двумя электромоторами, отдача которых составила 313 лошадиных сил. До «сотни» батарейная новинка разгоняется за 5,7 секунды, максимальная скорость — 180 километров в час. По оценке специалистов, на одном заряде аккумулятора, емкость которого составляет 64,7 киловатт-часа, кроссовер сможет проехать до 438 километров. Подзарядить батареи можно с 10 до 80 процентов за полчаса. Кроме того, увеличить запас хода позволит система рекуперативного торможения.

BMW iX1

Внешне электрическая версия отличается от классического кроссовера голубыми акцентами на порогах, бамперах и радиаторной решетке, а также иными колесными дисками. Кроме того, инженерам пришлось дополнительно защитить аккумулятор, поэтому его соединили с элементами силовой конструкции. В салоне электрокара установили аналогичный сдвоенный дисплей, а также спортивные сиденья с функциями подогрева, электрорегулировки и массажа.