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1 час назад

Новости автомира: Hyundai показала рестайлинг своего самого компактного "паркетника"

Российская Газета

"РГ" уже рассказывала, что этим летом самый компактный кроссовер в линейке Hyundai переживёт рестайлинг. В преддверии скорого дебюта корейцы опубликовали изображения обновлённого Venue.

Hyundai показала рестайлинг своего самого компактного "паркетника"
Фото: Hyundai Hyundai

Ожидаемо, редизайн "паркетника" выполнен в стилистике более старших моделей марки - с безрамочной решёткой радиатора, объединённой с узкими ДХО. Последние стали другой формы, и, насколько можно судить по рендерам, сменили "начинку". Двухъярусность сохранена, и блоки основных фар расположены "этажом" ниже.

В задней части обновлённый Hyundai Venue обзавёлся пересмотренными фонарями, которые теперь соединены между собой подсвечивающейся полосой.

Бамперы Venue также получили изменённый дизайн с ярко выраженными горизонтальными прямоугольными секциями.

Вместе с обычным Venue корейская компания предложит версию N Line, отличающуюся декором и, возможно, дизайном элементов экстерьера и салона.

Hyundai

Можно ожидать, что в процессе рестайлинга Hyundai Venue получит полностью цифровую панель приборов, новую мультимедиа с увеличенным дисплеем, другое рулевое колесо.

Изменений в моторной гамме Hyundai Venue не произойдёт. "Паркетник" поступит в продажу с бензиновыми двигателями объёмом 1.0 и 1.2 литра, а также литровым турбодизелем.

Премьера обновлённого Hyundai Venue состоится 16 июня. В этот же день компания начнёт приём заказов. Модель, скорее всего, прибавит в цене. Актуальная версия Venue в Индии стоит от 762 000 рупий (605 000 рублей).

Автоновости,Hyundai,
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