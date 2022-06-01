Hyundai показала рестайлинг своего самого компактного "паркетника"

"РГ" уже рассказывала, что этим летом самый компактный кроссовер в линейке Hyundai переживёт рестайлинг. В преддверии скорого дебюта корейцы опубликовали изображения обновлённого Venue.

Фото: Hyundai Hyundai

Ожидаемо, редизайн "паркетника" выполнен в стилистике более старших моделей марки - с безрамочной решёткой радиатора, объединённой с узкими ДХО. Последние стали другой формы, и, насколько можно судить по рендерам, сменили "начинку". Двухъярусность сохранена, и блоки основных фар расположены "этажом" ниже.

В задней части обновлённый Hyundai Venue обзавёлся пересмотренными фонарями, которые теперь соединены между собой подсвечивающейся полосой.

Бамперы Venue также получили изменённый дизайн с ярко выраженными горизонтальными прямоугольными секциями.

Вместе с обычным Venue корейская компания предложит версию N Line, отличающуюся декором и, возможно, дизайном элементов экстерьера и салона.

Hyundai

Можно ожидать, что в процессе рестайлинга Hyundai Venue получит полностью цифровую панель приборов, новую мультимедиа с увеличенным дисплеем, другое рулевое колесо.

Изменений в моторной гамме Hyundai Venue не произойдёт. "Паркетник" поступит в продажу с бензиновыми двигателями объёмом 1.0 и 1.2 литра, а также литровым турбодизелем.