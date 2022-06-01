Основатель Tesla Илон Маск заявил, что удалённая работа для сотрудников компании «больше неприемлема». Об этом самый богатый человек планеты написал в письме, которое работники получили по корпоративной почте, сообщило агентство Bloomberg. Tesla перешла на удалёнку в 2020 году в разгар пандемии. В марте 2022 года миллиардер говорил, что не настаивает на присутствии сотрудников в офисе.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Илон Маск потребовал от сотрудников Tesla вернуться с удалёнки

В письме Маск написал, что все, кто хочет работать удалённо, должны проводить в офисе как минимум 40 часов в неделю.

«Это меньше, чем мы просим от заводских рабочих», — отметил миллиардер. Несогласным он предложил уволиться.

Маск уточнил, что присутствовать нужно именно в главном офисе Tesla, а не в удалённом филиале, который не связан с должностными обязанностями. Любые исключения он пообещал рассмотреть лично.

Он отметил, что чем выше должность сотрудника, тем больше его касается правило об обязательной офисной работе.

«Вот почему я так много жил на заводе — чтобы те, кто был на конвейере, могли видеть, как я работаю рядом с ними. Если бы я этого не сделал, Tesla давно бы обанкротилась», — говорится в письме.

При этом ещё в марте портал Business Insider цитировал послание Маска сотрудникам, в котором тот просил их не приходить на работу при малейших симптомах недомогания. «Совершенно нормально, если вы хотите остаться дома по любой причине», — писал тогда миллиардер.