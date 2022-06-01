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2 часа назад

Работники завода BMW в Калининграде рассказали о выданных предприятием дачных участках

Говорит Москва

Их могут получить сотрудники «Автотора» за определённую выслугу лет.

Работники BMW в Калининграде рассказали о выданных дачных участках
Фото: ТАССТАСС

Участки пользуются спросом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила работница завода Евгения.

«Дали участки под посадку. Очень много людей не упустили эту возможность и оформили договора. В Люблине уже всё разобрали, но и тут для желающих можно приобрести их в районе Холмогоровки».

По словам другого сотрудника предприятия, участки выделяют не всем.

«Участки выдавались [в зависимости — прим. ГМ] от срока работы на предприятии. У меня не хватало выслуги».

Также он рассказал, что работников попросили «немного подождать» возобновления производства.

До этого СМИ сообщили, что калининградский завод «Автотор», где собирали BMW, Kia и Hyundai, выделил своим работникам по 10 соток земли. У компании в собственности находятся 300 гектаров земли в районе посёлков Холмогоровка и Люблино. Участки выделяются людям «под огород», сообщил в интервью Forbes основатель и глава «Автотора» Владимир Щербаков.

Калининградский завод «Автотор» возобновил работу в ограниченном объёме из-за нехватки комплектующих.

Автоновости,Hyundai,Kia,BMW,Владимир Щербаков,
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