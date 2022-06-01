Работники BMW в Калининграде рассказали о выданных дачных участках

Их могут получить сотрудники «Автотора» за определённую выслугу лет.
Участки пользуются спросом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила работница завода Евгения.
«Дали участки под посадку. Очень много людей не упустили эту возможность и оформили договора. В Люблине уже всё разобрали, но и тут для желающих можно приобрести их в районе Холмогоровки».
По словам другого сотрудника предприятия, участки выделяют не всем.
«Участки выдавались [в зависимости — прим. ГМ] от срока работы на предприятии. У меня не хватало выслуги».
Также он рассказал, что работников попросили «немного подождать» возобновления производства.
До этого СМИ сообщили, что калининградский завод «Автотор», где собирали BMW, Kia и Hyundai, выделил своим работникам по 10 соток земли. У компании в собственности находятся 300 гектаров земли в районе посёлков Холмогоровка и Люблино. Участки выделяются людям «под огород», сообщил в интервью Forbes основатель и глава «Автотора» Владимир Щербаков.
Калининградский завод «Автотор» возобновил работу в ограниченном объёме из-за нехватки комплектующих.