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1 июня

Subaru не хватает деталей: главный японский завод марки уходит в простой

Motor.ruиещё 1

Главный японский завод Subaru уходит в простой
Фото: motor.rumotor.ru

У Subaru насчитывается несколько предприятий в родной Японии, включая главный завод в префектуре Гумма, который выпускает около 60 процентов всех автомобилей бренда. Однако для сборки машин не хватает комплектующих, в связи с чем предприятие отправят в двухдневный простой на 2 и 3 июня. В эти же дни будут простаивать завод Oizumi, впускающий двигатели и трансмиссии, а также площадка Yajima.

На главном заводе организован выпуск моделей Levorg, Impreza, XV, а также WRX и BRZ, а штат сотрудников превышает 4,5 тысячи человек. С конвейера предприятия Yajima в свою очередь сходят модели Legacy и Forester — в их производстве задействовано три тысячи человек. Что же касается завода по выпуску двигателей и трансмиссией Oizumi, там работают около 2,8 тысячи человек.

2 и 3 июня на всех перечисленных площадках вводится режим простоя из-за острой нехватки комплектующих, следует из официального заявления, опубликованного на сайте Subaru. Компания не впервые принимает такие меры: например, в 2021 году машиностроительный завод Subaru простаивал в сентябре в апреле.

Помимо заводов в Японии, у компании есть предприятие в США — оно находится в штате Индиана. В 2020 и 2021 годах эта площадка тоже работала с перебоями, что было связано с дефицитом полупроводников.

Subaru и Toyota останавливают заводы в Японии

Ранее появилась информация, что Subaru планирует строительство нового завода в Японии, причем там организуют производство исключительно электромобилей — для автопроизводителя подобная фабрика станет первой. Согласно планам компании, к 2025 году будет налажено одновременное производство топливных и батарейных машин, а к 2027 году заработает производственная линия только для электрокаров.

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