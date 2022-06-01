Главный японский завод Subaru уходит в простой

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У Subaru насчитывается несколько предприятий в родной Японии, включая главный завод в префектуре Гумма, который выпускает около 60 процентов всех автомобилей бренда. Однако для сборки машин не хватает комплектующих, в связи с чем предприятие отправят в двухдневный простой на 2 и 3 июня. В эти же дни будут простаивать завод Oizumi, впускающий двигатели и трансмиссии, а также площадка Yajima.

На главном заводе организован выпуск моделей Levorg, Impreza, XV, а также WRX и BRZ, а штат сотрудников превышает 4,5 тысячи человек. С конвейера предприятия Yajima в свою очередь сходят модели Legacy и Forester — в их производстве задействовано три тысячи человек. Что же касается завода по выпуску двигателей и трансмиссией Oizumi, там работают около 2,8 тысячи человек.

2 и 3 июня на всех перечисленных площадках вводится режим простоя из-за острой нехватки комплектующих, следует из официального заявления, опубликованного на сайте Subaru. Компания не впервые принимает такие меры: например, в 2021 году машиностроительный завод Subaru простаивал в сентябре в апреле.

Помимо заводов в Японии, у компании есть предприятие в США — оно находится в штате Индиана. В 2020 и 2021 годах эта площадка тоже работала с перебоями, что было связано с дефицитом полупроводников.