Компания BMW поднимет цены на все свои автомобили

Автопроизводитель из Германии BMW будет пересматривать прайс-лист для актуального модельного ряда. Представители бренда сообщили, что все автомобили 2023 модельного года получат прибавку в стоимости. Данное явление затронет линейку BMW USA. По предварительной информации, каждая модель получит к цене 5 000 долларов или 332 000 рублей.

Фото: car.ru car.ru

Владеть автомобилем марки BMW на территории США станет гораздо дороже, так как каждый транспорт, предлагающийся в исполнении 2023 года, получит прибавку к цене. В результате приобретать машину 2022 модельного ряда окажется выгоднее. Внутри компании уже составлен документ, который демонстрирует рост цен в линейке марки BMW во всех сегментах. В некоторых случаях повышение будет составлять всего 150 долларов или 9 960 рублей. Максимальная прибавка составит 5 000 $ или 332 000 рублей.

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Модель M340i / M340i xDrive почти не затрагивает новая ценовая политика. Автомобилем, который получил максимальную прибавку, стал Alpina B8. Его актуальный прайс на рынке самый большой и сейчас достигает 144 900 $ или 9 621 360 рублей.

Автомобиль BMW M5 оценивается в 107 900 $ или 7 164 560 рублей. В результате он стал на 4 200 $ или 278 880 рублей дороже. Еще один значимый рост стоимости отмечается у модели X6 M. Если рассматривать версию 2023 модельного года, она стоит 113 700 $ или 7 549 680 рублей. Прибавка к цене составила 4 100 $ или 272 240 рублей. Кроме того, производитель предусмотрел надбавку для M8 Coupe и Gran Coupe.

Модель BMW X1 в базовом исполнении sDrive28i полностью убрали из прайс-листа для 2023 модельного года. M4 CSL, согласно новому документу, оценивается в 139 900 $ или 9 289 360 рублей. Автомобиль M240i без установки xDrive теперь имеет ценник 47 900 $ или 3 180 560 рублей.

Еще одной новинкой в линейке BMW USA является модель 230i xDrive. В версии 2023 модельного года она доступна по цене 39 400 $ или 2 616 160 рублей. Данный автомобиль с системой заднего привода оценивается на 2000 долларов дешевле.