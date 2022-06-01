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1 час назад

Новости автомира: Запасы новых автомобилей в России могут закончиться через два месяца

Газета.Ru

Обозреватель AutoNews Михаил Конончук побывал в крупнейшем логистическом терминале Подмосковья и рассказал, что на его площадках находится порядка 10 тыс. новых автомобилей, которые российские дилеры смогут продать максимум за два месяца.

Россияне могут остаться без новых автомобилей
Фото: Peter Lennihan/APPeter Lennihan/AP

Отмечается, что новые автомобили представлены на площадках терминала в основном тремя марками: Kia, Geely и Haval. Все они выпущены в России. Как предполагает обозреватель, это последние машины, которые собраны на российских автозаводах. Из-за недостатка запчастей, производство на большинстве из них приостановлено, никто не знает, когда будет следующая партия. Поэтому не исключено, что дилеры объявят некоторые модели дефицитными и поднимут цены.

Россиян предупредили о росте числа угонов автомобилей на запчасти

Напомним, в конце февраля против России были введены экономические санкции, затронувшие и авторынок. Так, официально ввозить в страну запрещено электронные компоненты и запчасти для выпуска машин. Большинство автомобильных заводов в стране были вынуждены приостановить свое производство. Кроме того, многие зарубежные автобренды временно прекратили поставки автомобилей в Россию.

Ранее сообщалось, что компания Lexus представила кроссовера RX пятого поколения.

Автоновости,Geely,Lexus,Kia,
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