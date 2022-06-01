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1 час назад

Новости автомира: ГИБДД получит доступ к данным о здоровье водителей

BFM.RU

Данные о здоровье водителей станут доступны для ГИБДД. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект, сообщил «РГ» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

ГИБДД получит доступ к данным о здоровье водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, медучреждения будут обмениваться данными с ГИБДД. В итоге от управления автомобилем будут отстранять тех водителей, которые по состоянию здоровья не вправе садиться за руль.

Он напомнил, что сейчас непрофессиональные водители обязаны проходить медкомиссию раз в десять лет — по истечении срока действия прав. Если же в этот период у человека появляются какие-то медицинские противопоказания к управлению транспортным средством, информация об этом в ГИБДД не поступает и такие люди, как правило, не отказываются от вождения.

Груздев особо отметил опасность в тех случаях, когда автомобилем управляют больные наркоманией и алкоголизмом.

Автоновости,Владимир Груздев,ГИБДД,
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