ГИБДД получит доступ к данным о здоровье водителей

По его словам, медучреждения будут обмениваться данными с ГИБДД. В итоге от управления автомобилем будут отстранять тех водителей, которые по состоянию здоровья не вправе садиться за руль.

Он напомнил, что сейчас непрофессиональные водители обязаны проходить медкомиссию раз в десять лет — по истечении срока действия прав. Если же в этот период у человека появляются какие-то медицинские противопоказания к управлению транспортным средством, информация об этом в ГИБДД не поступает и такие люди, как правило, не отказываются от вождения.