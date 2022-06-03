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1 час назад

"Автоваз" планирует 8 июня возобновить выпуск автомобилей Lada Granta

ТАССиещё 5

"Автоваз" планирует возобновить сборку автомобилей Lada Granta в среду, 8 июня, сообщила пресс-служба компании.

"Автоваз" возобновит выпуск Lada Granta
Фото: АвтовазАвтоваз

"На "Автовазе" начинается подготовка к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что уже возобновлена работа других подразделений, в том числе, штамповочного производства, производства двигателей, шасси, которые обеспечивают выпуск данной модели.

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