"Автоваз" возобновит выпуск Lada Granta

"Автоваз" планирует возобновить сборку автомобилей Lada Granta в среду, 8 июня, сообщила пресс-служба компании.
"На "Автовазе" начинается подготовка к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что уже возобновлена работа других подразделений, в том числе, штамповочного производства, производства двигателей, шасси, которые обеспечивают выпуск данной модели.