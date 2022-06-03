"Автоваз" возобновит выпуск Lada Granta

"На "Автовазе" начинается подготовка к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.